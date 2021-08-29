محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المذيع ممدوح موسى، وفاة والد المنتجة شاهيناز العقاد، اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري.

وكتب "موسى" عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "بخالص الحزن والأسى ننعي والد الصديقة المنتجة شاهيناز العقاد وللأسرة خالص العزاء".

يذكر أن أخر أعمال المنتجة شاهيناز العقاد فيلم "ريش"، الذي فاز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي.

فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر.

وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع Lagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد، وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي.