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هكذا علّق وليد فواز على إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق الفنان وليد فواز، على قرار إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه.

وكتب فواز، عبر حسابه على "تويتر": "أتمنى شيكا يكون لسه محتفظ بكل إيصالات دفع العقوبات ونعمل بيهم كأس برضه ونحتفل بيه كنوع من التغيير كل سنة".

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت العقوبات إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة 8 أشهر مع غرامة قدرها 500 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن وليد فواز شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "لحم غزال"بطولة غادة عبد الرازق، و"ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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