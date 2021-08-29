خاص بالفيديو| باميلا الكيك: "لانا" في "ع الحلوة والمرة" ساذجة وليست شريرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، إنها اعتادت على أن يكون قرار الموافقة على أي عمل يُعرض عليها، نابع من إحساسها أكثر من عقلها، مؤكدة أنها وافقت على الانضمام لفريق عمل مسلسل "ع الحلوة والمرة"، الذي تبدأ قناة MBC4، عرضه مساء اليوم الأحد 29 مارس، بسبب إحساسها وإعجابها به.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فيه شيء غريب فيا، إني بشتغل على الإحساس كتير لو عقلي بيقول لأ وقلبي بيقول إيه بلحق قلبي، وإحساسي خلاني افوت على المسلسل، خاصة وأنه مع أسماء حلوة كتير بحبهم، فيه ممثلين مكنتش اعرفهم وتعرفت عليهم"، لافتة أنها سبق وتعاونت مع الفنان جو طراد والفنان نيقولا معوض، وقضوا وقتا بمسلسلات قبل.

وأشارت باميلا إلى أن شخصية "لانا" التي تقدمها ضمن أحداث العمل هي التي اختارتها لا العكس، نافية أن تكون شريرة: "ما بفتكر إن في مسلسلنا حد رايح في الاتجاه ده، لانا حد كتير طيب لدرجة السذاجة واللي بتبان في الأول، وتنضج مع المسلسل وبتكبر قدام عيونا".

وردًا على سؤال "الخليج 365"، ماذا تفعل إذا تعرضت لنفس الموقف الذي يقدمه المسلسل، وهو ظهور حبيب سابق في وقت فارق بحياتها كالزواج، هل ستفكر في الماضي أم تختار المستقبل؟، أجابت "بالنسبة لي يخلق الله ما لا تعلمون، ما فيني أعرف إلا وأنا بنت اللحظة، ما بعرف أقول آه ولا لأ، الأمر يتوقف حسب القصة والموقف والشخص والعمر اللي أنا فيه".

وفي بيان صحفي، كشفت باميلا تفاصيل علاقتها بالفنان نيقولا معوض ضمن الأحداث، قائلة "لانا تعيش مشاعر صادقة وحقيقية تجاه ريّان، وإذا لم يكن هذا الأخير يبادلها الحب نفسه، فعلى الأقل هي تتخيل ذلك، وبالتالي يمكنني التأكيد أن النهاية قد لا تكون متوقعة، وقد لا تكون كما يريدها الجمهور".

وعن اللقاء الأول مع الفنانة دانا مارديني، تقول "العمل معها ممتع، وهذا يجعلنا أكثر سلاسة في أدائنا أمام الكاميرا". وتعلق على أداء الفنانة سلمى المصري بالقول "هذه الممثلة نتعلم منها ونأخذ دروساً في الأداء العفوي". أما الفنانة كارمن لبّس، فتعلق على عملهما معاً قائلة: "أحببت أن كارمن هي والدتي في المسلسل، فأنا من جمهورها منذ زمن، وأعتبر أنها على كوكب لوحدها".

يُعرض مسلسل "ع الحلوة والمرّة" اعتباراً من اليوم الأحد 29 أغسطس، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، وفي التاسعة مساء بتوقيت السعودية على MBC4، و24 ساعة قبل عرضه على الشاشة عبر "شاهد VIP"، وهو من بطولة دانا مارديني، نيقولا معوض، باميلا الكيك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، زينة زيادة، بمشاركة سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبس، ألكو داوود، أحمد الأحمد..