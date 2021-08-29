"الرجالة اللي بجد".. أول تعليق لـ محمد فؤاد بعد تداول "صورة الفوتوشوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق الفنان محمد فؤاد، على الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلالها بشكل يشبه الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

ونشر فؤاد، مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليه بالقول: "بحبكوا والله".

وقال محمد فؤاد خلال الفيديو: "جمهوري الحبيب، الرجالة اللي بجد، الناس المحترمة مش الفوتوشوب.. بحبكم".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة لـ"فؤاد"، يظهر خلالها بعد تركيب "شعر" على صورته الأصلية، لتخرج الصورة المنتشرة له بشكل يشبه الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

واحتفل محمد فؤاد مؤخرا بخطوبة نجله "عبدالرحمن" في الساحل الشمالي، واقتصر الحفل على حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن ومنهم الفنانة إيناس عز الدين.

يذكر أن آخر أغاني محمد فؤاد "ليه" والتي طرحها مطلع العام الجاري عبر قناته على موقع "يوتيوب"، من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام.