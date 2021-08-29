مي فاروق تحيي الذكرى الـ17 على رحيل والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة مي فاروق، الذكرى الـ 17 لرحيل والدتها، ونشرت صورا تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "زي النهاردة يوم الأحد 29 أغسطس الساعة 1 صباحا، كنت راجعة من عندها من المستشفى من كام ساعة، وكان عندي شعور مؤكد أني مش هشوفها تاني، وكنت كارهة نفسي إني حاسة كده، وجت لي حالة من الذعر والرعب".

وتابعت: "بعدها مفيش كام ساعة جه تليفون أبويا اللي رد، ولقيته بيقولي أمك البقاء لله وهو منهار زي ما يكون حد راح واخد روحي وماشي، ومن ساعتها كبرت فجأة، ولحد النهاردة شعور الخوف ملازمني".

واستكملت: "ماما مشيت وسابتني، والنهاردة تبقى سايباني من 17 سنة، ادعوا لها كتير كانت أطيب أم وكل الناس كانت بتحبها وكانت دايما تقولي نفسي الناس لما يشوفوكي يقولوا الله يرحمها عرفت تربي".

يذكر أن أخر أعمال مي فاروق فيديو كليب "آه يا طير"، والذي طرحته في مارس الماضي عبر موقع "يوتيوب" من إنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، وإخراج بتول عرفة، من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل، وتسجيل وماستر بيشوي مجدي.