خاص بالفيديو| دانا مارديني: شخصيتي في "ع الحلوة والمرة" مهضومة وتحدي لي كممثلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة السورية دانا مارديني، إن شخصيتها في المسلسل اللبناني "ع الحلوة والمرة"، مختلفة عما سبق وقدمته طوال مشوارها الفني، مؤكدة أن العمل تجربة جديدة يجمعها بممثلين ومخرج تتعاون معهم لأول مرة.

وتابعت في تصريحات خاصة مع "الخليج 365": "كنت غائبة عن التمثيل أكثر من عامين، وكان عليّ العودة، وكنت محظوظة بالنص الذي أحببته كثيرًا، وكذلك أحبب الشخصية التي أقدمها، كما شجعني أنه يجمعني بكل من نيقولا معوض وباميلا الكيك وجو طراد".

تحكي دانا عن شخصية فرح، لافتة أنها متنوعة ولا يمكن أن تختصرها في وصف واحد، موضحة "فرح مهضومة، لذيذة، طريفة، قوية، طموحة، كل شيء فيها طبيعي، كما أنها تحدي لي كممثلة أن أؤديها".

وبسؤالها إذا تعرضت لنفس الموقف الذي سيظهر في المسلسل، وهو ظهور حبيب سابق في وقت فارق بحياتها كالزواج، هل ستفكر في الماضي أم تختار المستقبل، أجابت "بالنسبة لي لا خلاص عقارب الساعة بتمشي لقدام وما بترجع لورا".

وفي بيان صحفي كشفت دانا عن تفاصيل علاقة فرح وريان الشخصية التي يؤديها الفنان نيقولا معوض، قائلة "فرح وريان، كانا يحبان بعضهما بعضاً، واتفقا على الارتباط، وفي ليلة الزفاف، لم يأتِ، فمرت بمرحلة عصيبة قبل أن تتخذ قراراً بأن تركز على عملها وحياتها". وتثني على الانسجام بينها وبين فريق العمل عموماً لاسيما شريكها الأساسي نيقولا معوض.

يُعرض مسلسل "ع الحلوة والمرّة" اعتباراً من اليوم الأحد 29 أغسطس، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة مساء بتوقيت السعودية على MBC4، و24 ساعة قبل عرضه على الشاشة عبر "شاهد VIP"، وهو من بطولة دانا مارديني، نيقولا معوض، باميلا الكيك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، زينة زيادة، بمشاركة سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبس، ألكو داوود، أحمد الأحمد.