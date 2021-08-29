بالصور| عمرو سعد وعبدالرحيم كمال يشاهدان "ياما في الجراب يا حاوي" للفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل عرض "ياما في الجراب يا حاوي" بطولة الفنان يحيى الفخراني، ليلة أمس السبت 28 أغسطس، عددًا من الشخصيات الفنية والإعلامية، بينهم: الفنان عمرو سعد وزوجته، السيناريست عبدالرحيم كمال.

كما شهد العرض حضور المذيعة منى الشاذلي، المذيعة سهير جودة، الكاتبة الدكتورة لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني.

يُقام العرض على مسرح كايرو شو "ماركيي" في التجمع الخامس، وتم افتتاحه في القاهرة قبل 3 أيام، بعد عودته من الإسكندرية "عروس البحر الأبيض المتوسط" التي شهدت إطلاق المسرحية على مسرح مكتبة الإسكندرية، ولاقت إعجاب الجمهور السكندري.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة، وهم: إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.