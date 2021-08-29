نور قدري وكريم مغاوري وطاهر أبو ليلة ضيوف شرف في "معالي ماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يضم فيلم "معالي ماما" بطولة الفنانة بشرى، عددًا من ضيوف الشرف، الذين انتهوا من تصوير مشاهدهم، وبينهم "نور قدري، طاهر أبو ليلة وكريم مغاوري"، على أن ينتهي تصوير الفيلم كاملًا خلال الأيام المُقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، سامي مغاوري، علاء مرسي، شريف باهر، حسام داغر، محمد علي رزق، إسماعيل شرف، وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف، ومسئول إعلامي يارا أحمد.