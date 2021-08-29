5 آلاف متقدم لوظيفة في بلدية اسطنبول “مدمنون مخدرات”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 21 دقيقة

كشفت وسائل إعلام تركية عن واقعة غريبة، خلال تقدم الآلاف لوظيفة أعلنت عنها بلدية اسطنبول.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية أن أكثر من 5 آلاف ممن تقدموا للعمل سائقين في بلدية اسطنبول مدمنون على المخدرات.

وتقدم حوالي 141 ألف شخص لبلدية اسطنبول للعمل سائقين، ولكن المفاجأة أن أكثر من 5000 شخص منهم مدمنو مخدرات، إذ كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

وقال باريش يلدريم مدير فرع خدمات النقل العام ببلدية اسطنبول إن الاختبارات كشفت أن 5315 من الذين تقدموا بطلب للحصول على شهادة قيادة مركبات النقل العام، مدمنو كحول وعقاقير منشطة.

وأوضح أن الاختبارات أجرتها مديرية خدمات النقل العام في بلدية اسطنبول، جنبا إلى جنب مع مديرية الصحة الإقليمية.

وأشار إلى أن مدينة اسطنبول بها 7060 مدرسة، و2 مليون و819 ألف طالب، و198 ألف و165 معلم، ومن المقرر أن يكون هناك 18 ألف حافلة مدرسية على طرق اسطنبول في السادس من سبتمبر القادم.

ومن المقرر أن يصل عدد ركاب هذه الحافلات ما يقرب من 324 ألف طالب.

وفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة المخدرات أسفرت عن اعتقال 229 ألفا و156 شخصا.

كما اعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.