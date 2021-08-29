شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "Candyman" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بـ 22.37 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "Candyman" قمة مخططات شباك التذاكر الأمريكي، حيث جمع 22.37 مليون دولار من 3569 دور عرض في الأيام الثلاثة الأولى من إصداره، وذلك علي الرغم المخاوف التي تمنع الجمهور من الذهاب إلى السينما، رغم تعدد طرق كفاح استمرار حالات COVID-19 والتي في ارتفاع بالولايات المتحدة.

وحسب varietyموقع شهدت هوليوود طرح عدد من الأفلام الجديدة المتواجدة في السينمات فقط بعيدا عن المنصات الالكترونية مثل "Candyman" وبطل عطلة نهاية الأسبوع الماضي "Free Guy"، والذي شهد استقرارًا في مبيعات التذاكر.

وكان قد تم تغيير مواعيد إصدار الفيلم أكثر من مرة، لحين عرض "Candyman" 27 من اغسطس الجاري وفي هذا السياق قالت كاتبة الفيلم نيا داكوستا على تويتر "لقد صنعنا" Candyman "ليتم مشاهدته في السينمات، فالفيلم يدور حول المجتمع وقصصه، وكيف يشكلون بعضهم البعض وكيف يشكلوننا، ومشاهدة الفيلم في السينمات يتعلق بالتجربة الجماعية للصدمة والفرح والمعاناة والانتصار والقصص التي نرويها من حولها ".

9370-Candyman

وكانت قد أكدت مصادر مطلعة حسب موقع hollywoodreporter أن قرار تأجيل Candyman تم اتخاذه بشكل مباشر من قبل MGM وUniversal ، ويقول أحد كبار التنفيذيين في الاستوديو: "المزيد والمزيد من صانعي الأفلام يجرون هذه المحادثات فهناك الكثير من الالتباس..آمل أن نكون في مكان أفضل في نوفمبر وديسمبر"، في حين أظهر استطلاع أجرته مجموعة الأبحاث الوطنية في منتصف سبتمبر أن ما يقرب من نصف رواد السينما ظلوا متوترين بشأن عودة فتح دور العرض.

ومن جانبها قالت شركة الانتاج Monkeypaw ، في تصريح لـ THR ، إن صانعي فيلم Candyman يريدون بشدة إصدارًا سينمائيا للفيلم ، وهذا هو سبب تأجيله إلى عام 2021، فتجربة الجمهور الجماعي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لـ Candyman ، وفي الوقت الحالي ، هذا غير متاح للجميع بسبب قيود السعة ودور العرض المغلقة وانتهت الشركة تصريحها بـ " نحن ببساطة ننتظر الوقت الذي يمكن لجميع عشاق الرعب الاستمتاع بهذه التجربة ".