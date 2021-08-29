كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 05:59 مساءً - روى الفنان ” أحمد خالد صالح ” موقفا إنسانيا لوالده الفنان الراحل ” خالد صالح ” مع سائق عربة كارو أثناء تعليم الأخير لنجله قيادة السيارة .
حيث أشار أحمد خالد صالح من خلال هذا الموقف إلى مدى اهتمام والده الراحل بالآخرين وحبه لهم وتفكيره فيهم ومراعاته لمشاعرهم .
فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” أول مرة كان بيعلمني فيها السواقة كنت سايق الـ128 البيضا وماشي بيها وكان فيه حد قدامي سايق عربية كارو فأنا كل شوية بحاول أطلع من يمينه أو شماله ” .
وتابع أحمد خالد صالح : ” فهو راح قالي أهدى واستنى لما هو يمشي فأنا استغربته ليه ما إحنا مستعجلين وعاوزين نمشي فلما تطلع تجري من جمبه هو هيحس بإيه ؟ ” .
وأضاف : ” أنت دلوقتي هتجري وتجيب ترابك عليه هو هيفكر في أيه ؟ في إن أنت ربنا مديك وهو يا حبيبي راكب كارو .. فهو الله يرحمه كان بيفكر في الآخرين أكتر من نفسه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خالد صالح يكشف عن موقف إنساني لوالده الراحل مع سائق عربة كارو : ” كان بيفكر في الآخرين أكتر من نفسه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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