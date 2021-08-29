عمرو محمود ياسين يشن هجوما على مي حلمي ” : بتتعامل مع ضيوفها کأنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم “

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 05:59 مساءً - شن الفنان والسيناريست ” عمرو محمود ياسين ” هجوما لاذعا على المذيعة ” مي حلمي ” وذلك على خلفية انسحاب نجم نادي الزمالك السابق الكابتن ” أحمد صالح ” من حلقة برنامجها ” الحكم ” المذاع على قناة الحدث اليوم اعتراضا على طريقة تعاملها وأسلوبها في الحديث معه .

فكتب عمرو محمود ياسين في تعليقه على ذلك وعلى منشور المؤلف ” أيمن بهجت قمر ” الذي أعرب أيضا عن إنزعاجه من هذا المشهد قائلا : ” مضبوط يا أيمن فعلا أسلوبها مستفز جدا وبتتعامل مع ضيوفها كأنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم ” .

وتابع عمرو محمود ياسين : ” أنا مش هطلب حاجة من المجلس الأعلى للإعلام .. أنا هطلب من الناس إنها ترفض تحضر كضيوف للاستاذة المذيعة لحد ما تقتنع أو تفهم كيف ينبغي أن تتعامل مع ضيوفها .. وحسنا فعل الكابتن أحمد صالح بانسحابه من الحلقة ” .

وكان قد انتقد المؤلف أيمن بهجت قمر تصرف المذيعة مي حلمي ضد كابتن أحمد صالح في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح ” .

وأضاف : ” وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطة ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس .. بجد مشهد سيء ومهين وده بيدل أن المحتوى فاضي حقيقي عيب أوي ” .