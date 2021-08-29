كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 05:59 مساءً - وجهت الفنانة ” سوسن بدر ” الشكر لمساعدتها وتدعى ” سامية ” على مساندتها لها وما تفعله معها ومساعدتها على مدار 30 عاما مضت وأكثر .
ونشرت سوسن بدر صورة لمساعدتها سامية عبر حسابها على إنستجرام كتبت في تعليقها عليها : ” دى سامية .. بقالها واقفة فى ضهرى كدا أكتر من 30 سنة ” .
وتابعت : ” تسند وتساعد وتواسى .. وبنتخانق برضه ساعات .. بقينا إخوات .. متحرمش منك ابدا يا سامية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر توجه الشكر لهذه السيدة : ” واقفة في ضهري أكتر من 30 سنة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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