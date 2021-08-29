سوسن بدر توجه الشكر لهذه السيدة : ” واقفة في ضهري أكتر من 30 سنة “

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 05:59 مساءً - وجهت الفنانة ” سوسن بدر ” الشكر لمساعدتها وتدعى ” سامية ” على مساندتها لها وما تفعله معها ومساعدتها على مدار 30 عاما مضت وأكثر .

ونشرت سوسن بدر صورة لمساعدتها سامية عبر حسابها على إنستجرام كتبت في تعليقها عليها : ” دى سامية .. بقالها واقفة فى ضهرى كدا أكتر من 30 سنة ” .

وتابعت : ” تسند وتساعد وتواسى .. وبنتخانق برضه ساعات .. بقينا إخوات .. متحرمش منك ابدا يا سامية ” .