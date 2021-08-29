من ريهانا إلى بيونسيه.. عطور المشاهير الأكثر مبيعاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستغل النجوم شهرتهم الكبيرة حول العالم في دخول مجالات أخرى، بجانب التمثيل والغناء، لجني الكثير من الأرباح، فالعديد منهم اقتحم مجالات: الأزياء، والتجميل، وصناعة العطور.

ويرغب الكثيرون في وضع نفس العطور المفضلة للمشاهير، لذلك استثمار النجوم في مجال صناعة العطور يعتبر من المجالات المربحة، التي تحظى بشهرة كبيرة وعالمية.. نستعرض في التقرير التالي أبرز النجوم، الذين حققت عطورهم أعلى مبيعات، ومنهم:

جنيفر لوبيز

أصدرت المغنية والممثلة الشهيرة، جنيفر لوبيز، عطرها “Glow” عام 2002، وكانت المتاجر لا تستطيع وضع المنتجات على الرفوف، لأنه كان يتم بيعها على الفور. منذ ذلك الحين، عملت لوبيز على تعزيز أعمالها في مجال صناعة العطور، وأصدرت إلى الآن 24 عطراً مختلفاً، تحقق مبيعات عالية، وتجد إقبالاً كبيراً.

إليزابيث تايلور

أصدرت الممثلة الجميلة، إليزابيث تايلور، العطر الخاص بها “White Diamonds”، منذ عام 1991، وحتى الآن هو من أكثر العطور مبيعاً على الإطلاق، حيث يجني الملايين كل عام، وبعد نجاحه أصدرت تايلور عطرين آخرين، هما: “Black Pearl”، و”Passion”، لاستكمال نجاح العطر الأول، وحتى بعد وفاتها مازالت العطور تحقق مبيعات خيالية.

جاستين بيبر

لا يقتصر الاهتمام بالعطور على النجمات فقط، لكن اتجه الكثير من النجوم للاستثمار في نفس المجال، مثل المغني الكندي جاستين بيبر، الذي أصدر مجموعة من العطور، أشهرها عطر “Someday”، وهنا عطر آخر يُطلق عليه اسم “Macy’s”، الذي حقق مبيعات كبيرة، بلغت 3 ملايين دولار، في أول ثلاثة أسابيع فقط من إصداره.

ديدي

أصدر المغني الأميركي، ديدي، عطره “Unforgivable”، بنسختين للرجال والنساء، والذي حقق مبيعات عالية، وأصدر بعدها مجموعة أخرى من العطور لاقت نفس النجاح والأرباح. واتبع ديدي إصدار نسخ من العطور للرجال والنساء، وليس للرجال فقط، من أجل رفع نسبة المبيعات.

بريتني سبيرز

أصدرت المغنية الأميركية، بريتني سبيرز، العديد من العطور، لكن أشهرها كان عطر “Curious”، الذي يعتبر أكثر العطور مبيعاً، وحقق في سنة صدوره أرباحاً تُقدر بـ100 مليون دولار، وخلال 5 سنوات فقط تم بيع 500 مليون زجاجة، ويعتبر من أفضل العطور مبيعاً حتى الآن.

سارة جيسيكا باركر

تصدر عطر “Stash”، الخاص بالممثلة سارة جيسيكا باركر، قائمة العطور الأكثر مبيعاً، وبعدها أصدرت باركر عطرين آخرين لاستكمال نجاح العطر الأول، وتميز عطر “Stash” بمكوناته الطبيعية، من ثمر الجريب فروت، والأزهار، وبعض الروائح الخشبية.

ريهانا

تشتهر المغنية الباربادوسية، ريهانا، بتعدد أنشطتها التجارية، بجانب الغناء، وتتميز ريهانا بقدرتها على تحويل أي شيء تلمسه لذهب وثروة، ومن ضمن المجالات التي اقتحمتها ريهانا، وحققت فيها نجاحاً كبيراً صناعة العطور، وأصدرت عطرها “Reb’l Fleur”، عام 2011، والذي حقق عدة ملايين أرباحاً في العام الأول.

بيونسيه

تحظى المغنية الأميركية، بيونسيه، بشهرة كبيرة في مجال العطور، وأصدرت العديد من العطور التي تحمل علامتها التجارية، وكان من أشهرها عطر “Heat”، الذي حقق مبيعات وشهرة كبيرة في عالم العطور.