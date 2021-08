بعد "60 دقيقة".. "ياسمين" تودع "ياسمين" في بيروت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت الفنانة المصرية ياسمين رئيس من تصوير مسلسل "60 دقيقة" أثناء وجودها ببيروت، وتجسد ياسمين في المسلسل شخصية فتاة تُدعى "ياسمين".

يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، ومكوّن من 9 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة "شاهد"، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.



وشاركت ياسمين رئيس جمهورها بصورة من كواليس المسلسل عبر حسابها الإخباري على موقع "أنستقرام" YasmineRaeisNews – ياسمين رئيس نيوز.





ودعمت ياسمين لبنان بعد الأوضاع الصعبة التي تمر بها الدولة عبر "ستوري" على حسابها الرسمي، مع هاشتاج #SAVELEBANON، انقذوا لبنان.

وعبّرت الفنانة المصرية، عن عشقها لمدينة بيروت أثناء تواجدها هناك، ونشرت صورة وعلّقت عليها "My favorite season in my favorite city... Beirut".



وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها "قمر 14" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً فيلمها "جارة القمر"، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ويمثلان عودة للبطولة السينمائية بعد نجاحها خلال موسم رمضان بشخصية "فاتن" في مسلسل "ملوك الجدعنة".