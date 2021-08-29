شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يتحول إلى شخصية كرتونية فى صورة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل النجم محمد هنيدي، مع أحد التطبيقات الشهيرة التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من رواد مواقع السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة، حيث يستطيع البرنامج تحويل الصورة لأكثر من شكل كرتوني ومنها الطريف.

ونشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، صورة له تجسد شخصية طه المعروف بها في فيلمه الشهيرة "وش إجرام"، وادخل عليها بعد التعديلات من خلال استخدام هذا التطبيق الشهيرة، وتحولت الصورة إلى أشكال كارتونية، ولقت الصورة تفاعلاً كبيرًا وتعليقات ساخرة من محبي النجم محمد هنيدي على مواقع السوشيال ميديا.



محمد هنيدى على فيس بوك

وعلى جانب آخر، أوشك النجم محمد هنيدى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجى"، حيث ينتهى منه بشكل نهائى بعد أسبوعين، ويواصل هنيدى التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات، وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة منى زكى، وباقى فريق العمل، ويجسد هنيدى فى الفيلم دور "جواهرجى"، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدى.



محمد هنيدى فى الصورة الطريفة

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، ويشارك فى بطولته كل من آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى.

يعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدى ومنى زكى بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".