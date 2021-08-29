شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم ينتهى من تصوير "جانب مظلم" والعرض قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان كريم قاسم من تصوير مشاهده في حلقة "عالحلوة والمرة" ضمن مسلسل "جانب مظلم"، والمقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يقوم المخرج كريستوف صابر بإخراج حلقة "عالحلوة والمرة"، ويشارك فى حلقة "عالحلوة والمرة" سلمى أبو ضيف ويقدم خلال الأحداث شخصية شاب يدعى يوسف.

يذكر أن آخر أعمال كريم قاسم مسلسل "مملكة إبليس"، بجزأيه الأول والثانى، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، والذى عرض فى موسم رمضان قبل الماضى.

ويعرض للفنان كريم قاسم 3 أعمال على إحدى المنصات العالمية، وهم سواح للمخرج أدولف العسال، والذى حصل على أكثر من 20 جائزة فى مهرجانات سينمائية وفيلم "ليل خارجى"، للمخرج أحمد عبد الله الفيلم العالمى the first line.

كريم قاسم