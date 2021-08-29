شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ الشكل الفرعونى لأفيش المهرجان القومى للمسرح يكشف سر التصميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى عوض، مصمم الأفيش الرسمي للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، عن سر الشكل الفرعوني في بوستر الدورة الرابعة عشرة التي اختارت الكاتب المسرحي المصري عنوانًا لها وقال عوض: يظهر علي الأفيش الرسمي للمهرجان الكاتب المصري الفرعوني القديم جالسًا على كرسي المخرج مع وجود لهرمين يسار ويمين الكاتب وهنا دلالة أن الكاتب المصري يعتبر هو الهرم الثالث لتأكيد أهميته كعنصر أساسي في العمل المسرحي



المهرجان القومي للمسرح المصري الافيش

وأضاف مصمم البوستر: وضعت أيضًا في الأفيش "الوجهين الباكي والضاحك" رمز المسرح المتعارف عليه، كما جمعت ما بين مهنة الكاتب والمخرج، لأنهما أول عنصرين في العمل المسرحي وأساسه لنؤكد علي قيمة الكاتب وهو عنوان الدورة واهمية المخرج وهو رب العمل المسرحي، مع وجود بعد حضاري تاريخي لمصر التي تمتد حضارتها لسبعة آلاف سنة، وهذا تأكيد أيضًا علي فكرة الريادة الثقافية المسرحية المصرية.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كانت قد أعلنت مؤخرا عن تكريم اسم النجمين الراحلين "سمير غانم" و"دلال عبد العزيز"، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الحالي.