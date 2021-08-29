شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلا غنائيًا يوم الخميس المقبل، الموافق 2 سبتمبر بمنطقة الساحل الشمالى، والذى يشهد عددًا من المفاجآت وتقدم من خلاله باقة متنوعة من ألبومها الجديد، وأغانيها القديمة.

وأحيت مؤخرًا النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في الحفل صديقها المطرب اللبناني عاصى الحلانى، وقدما خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهما التي أمتعت الجمهور الحاضر.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث كليباتها الغنائية "سلامات" من خلال قناتها على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربوا منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعا لا يمتلكون أموالا، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وجهت الشكر قبل أيام لكل من ساعدها في ألبومها الجديد، من خلال تغريدة على تويتر، قائلة: "أنا لما بيكون حوالى ناس بيحبوني هالقد وبيشتغلوا من قلب قلبن بحس إحساس ولا أحلى الألبوم ما وصل لهون لولا جهود كتار تعبوا واشتغلوا من قلبن وأنت منن بحبك كتير".

الألبوم الذى حمل اسم Nancy 10 لاقى ردود فعل واسعة من جانب جمهورها ومحبيها ممن أثنوا على الألبوم، قبل أن تفاجئهم بالتزامن مع عيد الأضحى بكليب "سلامات".

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات ما بين اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية، ومنها "سلامات، ياما، يا ناس قولولي، عاتب ولوم، ما تعتذر، على شأنك جايه معاك، حياة".