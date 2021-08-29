بعد انسحاب كابتن نادي الزمالك من البرنامج.. عمرو عرفة يوجه رسالة لمي حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق المخرج عمرو عرفة على ما حدث بين المذيعة مي حلمي وأحمد صالح نجم الزمالك السابق، وانسحابه من برنامج "الحكم".

وكتب "عرفة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الكلام ده لا يرضي أهلاوي ولا زملكاوي فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع وحد تاني شايف انه أكبر منها فبيتكبر على ضيوفه".

وأضاف "عرفة" في رسالة منه لمي حلمي: "مش ذنب الضيف المؤدب انه يستحمل كِبرك وكويس انه مشي وساب البرنامج ويا ريت الدرس يكون وصل.. اشك".

وكان الخلاف بين أحمد صالح ومي حلمى بسبب تناول أزمة شيكابالا خلال مراسم تتويج الزمالك بالدوري بجانب الخلاف على شكل احتفالية التتويج.