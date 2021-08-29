مخلص البحيري.. عرفه الجمهور بـ"سيد كشري".. وتوفي في حادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ20 على وفاة الفنان مخلص البحيري، إذ رحل عن عالمنا في 29 أغسطس 2001.

شارك الفنان مخلص البحيري في عدة أعمال، ووقف أمام نجوم كبار إلا إنه لم يحصل على دور البطولة في أي عمل من أعماله.

تخرج الفنان مخلص البحيري، من كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وعمل لسنوات طبيبا بيطريا في وزارة الزراعة، إلا أن عشقه للفن، جعله يترك العمل بهذا المجال، ويتجه للدراسة بمعهد الفنون المسرحية، حيث تخرج فيه عام 1973، لينطلق بعدها في تقديم عدد من العروض المسرحية التابعة للمسرح القومي، والبيت الفني للمسرح.

قدم الفنان الراحل عدد من الأعمال التي تعتبر علامات في تاريخه الفني، حيث شارك في عدد من الأفلام والمسلسلات، أبرزها "أيام السادات"، "ناصر 56"، "أرض الخوف"، "زيزينيا"، "الساحر"، "رومانتيكا"، "الإمبراطور"، "سيداتي آنساتي".

شارك مخلص البحيري في عدة مسلسلات، أبرزها: "رد قلبي، الوهم والسلاح، رياح الشرق، دعوة للحب، عمر بن عبدالعزيز، الفجالة، الساحرة، درب عسكر، خداع البصر"، غيرها من الأعمال.

قدم مخلص عدة مسرحيات، من بينها: "أهلا يا بكوات، الساحرة، غراميات عطوة أبو مطوة".

عرفه الجمهور بشخصية "سيد كشري"، وهي أشهر الشخصيات التي قدمها الفنان الراحل في تاريخه الفني، كما أنها تعد واحدة من أهم الشخصيات في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، فقد عاشت هذه الشخصية حتى الآن في ذاكرة الجمهور، حيث نجح الفنان الراحل في تجسيد دوره على أكمل وجه، وحتى الآن لا يستطيع أحد أن ينسى علاقة الصداقة والنسب بين سيد كشري والحاج عبدالغفور، أو المشاهد التي جمعته بزوجته "فتحية"، أو بشقيقته "فاطمة كشري".

في 29 أغسطس عام 2001، استقل الفنان مخلص البحيري سيارته، متجها لقضاء عطلته الصيفية بالساحل الشمالي، واصطحب معه زوجته كريمة لبيب، وابنته الكبرى مي، وابنه الأصغر مروان، وشقيقة زوجته، اعترضت طريقه سيارة أجرة، ولم يستطع وقتها "البحيري" تفاديها، وانقلبت سيارته عدة مرات، ليرحل عن عالمنا هو وزوجته ونجله، بعد أن فشلت كل محاولات إنقاذهم، بعد نقلهم لمستشفى الإسكندرية الجامعي، بينما نجت ابنته وشقيقة زوجته.