أول تعليق من "الموسيقيين" على مشاجرة حسن شاكوش ورضا البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهد أحد الملاهي الليلية في الساحل الشمالي وقوع مشادة قوية ومشاحنات بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والمطرب الشعبي رضا البحراوي وفرقته، وذلك في الحفل الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.

مصدر في نقابة المهن الموسيقية في تصريح لـ"الخليج 365"، علق على المشاجرة، وقال: "حتى الآن لم يصلنا أي شكوى من أطراف الأزمة حسن شاكوش أو رضا البحراوي، وفي حالة وجود الشكوى يتم تحويل الطرفين إلى تحقيق إداري".

وتابع: "ما حدث مكانه أقسام الشرطة، والشق الجنائي يتم نظره أمام النيابة العامة، وذلك في حالة لجوء أحد لها، أو تقديم محضر عن الواقعة، ولم يحدث ذلك حتى الآن".

وكانت المشادة قد بدأت مع صعود مطرب المهرجانات حسن شاكوش في حضور فرقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وبعد شد وجذب غادر الأول مكان الحفل، وصعد البحراوي إلى المسرح وقال: " شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله.. بس للأسف خد بعضه وجرى.. عايزه يدعي لحمو بيكا".