أيمن بهجت قمر يهاجم مي حلمي بسبب نجم الزمالك السابق "أحمد صالح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هاجم الكاتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه بموقع فيسبوك، المذيعة مي حلمي بسبب طريقة تعاملها في حلقة أمس مع كابتن أحمد صالح نجم الزمالك السابق.

ونشر "قمر" مقطع فيديو لما حدث، وكتب: "أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح، وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول".

وتابع: "الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق بجد مشهد سيء ومهين وده بيدل إن المحتوى فاضي حقيقي عيب أوي".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد قاموا بمهاجمة المذيعة مي حلمي بسبب ما بدر منها في حلقة أمس تجاه كابتن أحمد صالح ببرنامجها على قناة الحدث.