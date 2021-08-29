انطلاق "الفهد" قريبا.. التصوير في القاهرة وأبوظبي ومدن أوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قام المنتج كامل أبو علي بتوقيع بروتوكول تعاون بين شركة الباتروس للإنتاج الفني وشركة اي فريندز للثقافة والإعلام برئاسة عمرو مصطفى كامل لإنتاج أعمال فنية مشتركة.

وأسفر التعاقد على أن تكون بداية هذه الأعمال من خلال مسلسل يحمل عنوان مؤقت "الفهد"، والذي يعد أول دراما عربية تدور أحداثها الدرامية في مجتمع رياضة الجوجيتسو، وأماكن التصوير ما بين القاهرة وأبوظبي وبعض العواصم والمدن الأوروبية .

ومن المقرر أن يبدأ الإعداد ووضع الجدول الزمني للمسلسل الجديد، وتحديد نجوم العمل من الفنانين المصريين والإماراتيين والعرب خلال الأيام القليلة المقبلة.