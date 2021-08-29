سوسن بدر تنشر صورة رفقة مساعدتها: "واقفة في ضهري أكتر من 30 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بمساعدتها "سامية".

وكتبت: "دي سامية، بقالها واقفة في ضهري كده أكتر من 30 سنة، تسند وتساعد وتواسي، وبنتخانق برضو ساعات، بقينا إخوات، متحرمش منك أبدا يا سامية".

وكان آخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل "بين السماء والأرض" الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي.

وشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، يسرا اللوزي، أحمد بدير، درة، نجلاء بدر، محمد ثروت، نورهان، أمير شاهين، وهو مأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إخراج محمد جمال العدل.