كندة علوش تهنئ والدتها بعيد ميلادها.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة كندة علوش والدتها بعيد ميلادها، الموافق اليوم، 29 أغسطس الجاري.

ونشرت كندة صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مامي حبيبتي كل سنة وانت حبيبة قلبي أحلا أم وأحلا رفيقة وأحلا تيتة لحيوة.. الله يخليلي ياكي يا روحي ولا يحرمني منك ويسعد قلبك على طول ويخليلك أمهاتكن".

وانهالت التعليقات من النجوم وكتبت رشا مهدي: "عيد ميلاد سعيد"، كما علق الفنان قصي خولي "الله يحميكم لبعض، عيد سعيد لأحلى أم، وكتبت أصالة: "كلّ سنة ومامتنا الحبيبة اللي بناكل من ايدها أطيب أكل بخير وبصحّة تامّة والله يحفظكم لبعض ولحبايبكم وأنا منهم وأولهم".

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال كندة علوش حكاية ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" تأليف يسري الفخراني، وشارك في بطولة الحكايات: وفاء عامر، أروى جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، جميلة عوض، ريهام عبدالغفور، درة.