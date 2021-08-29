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لأول مرة.. ميسي يظهر في تشكيلة باريس سان جيرمان

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

ليونيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيلته التي سيخوض بها لقاء “رانس” في الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت، وللمرة الأولى، وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يشارك ميسي صاحب الـ34 عاما، حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي انضم إليه قادما من الإسباني بناء على عقد لمدة عامين قابل للتمديد، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتضم تشكيلة سان جيرمان أيضا كلا من المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي .

وفي أول ثلاث جولات من الموسم حقق سان جيرمان العلامة الكاملة وهي تسع نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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