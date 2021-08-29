بعد غياب طويل .. فنانة مصرية شهيرة تكشف عن عودتها للغناء

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 03:51 مساءً - تستعد الفنانة ” عفاف راضي ” لإحياء أولى حفلاتها الغنائية بعد فترة غياب طويل اقتربت من ال 11 عاما والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية .

وسوف تقدم عفاف راضي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها من بينها : ” ردوا السلام ” و ” هوا يا هوا ” و” لمين يا قمر ” و ” قضينا الليالي ” .. كما ستحيي أيضا ذكرى رحيل الموسيقار الراحل ” بليغ حمدي ” من خلال غناء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها معه .

وكشفت الفنانة عفاف راضي في تصريحات لها عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية فقالت : ” بعد تكريمي الذي أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالي ما أعطاني دفعة قوية ” .

وتابعت : ” كما أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة لحفلات المسرح تكريماً له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري ” .