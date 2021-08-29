خناقة وحرب شوارع بين حسن شاكوش ورضا البحراوي

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 03:51 مساءً - كشف الصحفي والناقد الفني ” هاني عزب ” عن وقوع مشادة بين مطرب المهرجانات ” حسن شاكوش ” والمطرب الشعبي ” رضا البحراوي ” في الحفل الذي جمعهما مؤخرا في الساحل الشمالي .

ونشر هاني عزب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو للمشكلة التي حدثت بين حسن شاكوش ورضا البحراوي وفرقة الأخير الموسيقية والتي وصفها ب ” الخناقة وحرب الشوارع ” .

وكتب في تعليقه على المقطع كاشفا تفاصيل ما حدث : ” إنفراد كواليس خناقة وحرب الشوارع بين حسن شاكوش ورضا البحراوي .. البداية كانت مع شاكوش اللي لما طلع على المسرح كانت فرقة رضا موجودة على المسرح .. شاكوش قرر إنه مش هيكمل فقرته إلا لما فرقة البحراوي تنزل من على المسرح لإن كده كده بيغني “بلاي باك” وبالفعل طلبه اتنفذ وسط استياء من أعضاء الفرقة ” .

وتابع : ” قبل ما حسن شاكوش ينزل ويخلص فقرته قررت فرقة رضا البحراوي تطلع على المسرح مرة تانية وده خلى فيه غضب كبير عند شاكوش اللي وهو نازل من على المسرح وجه ليهم إشارات خارجة وبذيئة ومن هنا كان الرد بينه وبين فرقة رضا البحراوي وتبادلوا توجيه السباب .. وحاول هنا (الفنان) حمو بيكا التدخل في الموضوع وإنهاء الأمر قبل أن تحدث كارثة حقيقة وخناقة شوارع في الساحل الشمالي ” .

وأضاف هاني عزب : “وصل رضا البحراوي الحفلة وعرف اللي حصل وأول حاجة عملها وجه التحية لفرقته الموسيقية وبدأ يغني وبعدها وقف الغنا وفضل ينادي على شاكوش وقال : شاكوش فين .. مشي .. كنت عايزه والله بس للأسف خد بعضه وجري .. عايزه يدعي لحمو بيكا ” .

https://www.facebook.com/watch/?v=1208020109678886&t=254