المصمم أنطوان قارح يدخل القفص الذهبي في حفل أسطوري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل المصمم اللبناني أنطوان قارح بدخوله القفص الذهبي خلال حفل ضخم جمع عدد كبير من أهل الفن والصحافة.

وقد أطلت عروسته، جيوفاني خوام بإطلالتين ساحرتين من توقيعه، الفستان الأول مرصع بحبات الشواروفسكي اللامعة تميز بطوله حيث امتد حوالي 6 أمتار، الأمر الذي زاد الإطلالة تألقاً وجمال وملوكية. واللافت كانت الطرحة التي ارتدتها العروس والمصنوعة من خيوط القصب الذهبي والكريستال.

أما الإطلالة الثانية، فتميزت بلون الفستان وقصته الغير إعتيادية، حيث اعتمد فيها القارح على خاصية الـ3D .

ولم تتخلى جيوفاني عن التاج المرصع بالأحجار اللامعة والكريستال، بحيث يعد تاج العروس قطعة أساسية لا يُمكن الاستغناء عنها من مجموهرات العروس. كما تألقت بتسريحة شعر من توقيع مصفف الشعر ميشال زيتون وماكياج باهر من توقيع خبيرة الماكياج كوليت اسكندر.

وقد أشاد الحضور بإطلالات العروس وحفل الزفاف الذي خطف الأنفاس بكل تفاصيله من الإطلالات الفخمة الى الأجواء الساحرة.