ابنة رجاء الجداوي ترتدي فستان والدتها.. وهكذا علقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، الجمهور بارتداء فستان والدتها، ما أثار تفاعلاً كبيراً، لاسيما أن والدتها الراحلة تعتبر أيقونة الجمال والموضة، كما كان يعرفها الجمهور.

ونشرت ابنة رجاء الجداوي صورة لها ولوالدتها الراحلة بنفس الفستان، عبر حساب والدتها في “إنستغرام”، والذي تديره منذ رحيل والدتها.

وظهرت أميرة، في الصورة، برفقة ابنتها “روضة”، مرتدية فستاناً طويلاً أخضر من الجوبير، وله أكمام شيفون طويلة، وعليه نفس عقد به خرزة من نفس لون الفستان، وعلقت عليه بـ”إيموشن” قلوب خضراء.

وتفاعل الجمهور مع الصورة، ودعوا للفنانة الراحلة بالرحمة والمغفرة، بينما تفاعل عدد من نجوم الفن، منهم آيتن عامر التي قالت: “سابت لك طولة العمر”، وتابعت فيفي عبده، قائلة: “‏ربنا يرحمها في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب”.

وعقبت الفنانة رانيا محمود ياسين، قائلة: “الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”، فيما كتبت درة تقول: “حبيبتي”، أما رانيا فريد شوقي، فقالت: “حبيبتي ربنا يبارك في عمرك وصحتك وبنوتك ويرحم الغالية”، فيما أضافت مي كساب، تقول: “قمره يا روح قلبي بنت القمر روح قلبنا”.

وردت أميرة على التعليقات بدعوات لكل من دعا لوالدتها، وعبرت عن سعادتها بما قيل من الجمهور، موضحة أن أجمل ما قيل لها: “اللي خلف مماتش”، وأنها تشعر بالفخر لكونها ابنة امرأة وفنانة محبوبة.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي رحلت يوم 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما كان آخر أعمالها مسلسل “لعبة النسيان” مع النجمة دينا الشربيني، والفنان محمود قابيل، والفنان أحمد داوود، وعرض في السباق الرمضاني 2020.