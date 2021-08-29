أبرزهم جاستين بيبر.. نجوم اشتبكوا بالأيدي في العلن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يفقد الكثير من النجوم والمشاهير رباطة جأشهم وأعصابهم، عند التعرض لبعض المواقف، وقد شهدنا من قبل اشتباكات بين النجوم وبين الصحافيين أو المعجبين، لكن هناك الكثيرون منهم فقدوا السيطرة على أعصابهم، واشتبكوا بالأيدي مع زملائهم الآخرين.

ونُلقي بالضوء، في التقرير التالي، على أبرز المشاهير الذين اشتبكوا بالأيدي مع بعضهم بعضاً.. ومنهم:

توم هاردي وشيا لابوف

أثناء تصوير فيلم “Lawless”، عام 2012، اشتبك الممثل الأميركي، شيا لابوف، مع الممثل الإنجليزي توم هاردي، بسبب أن الأخير يتعامل على أنه بطل العالم، وخلال التصوير فقد لابوف أعصابه وسدد لكمة قوية إلى هاردي أسقطته أرضاً، وبعدها تدخل طاقم العمل لفض الاشتباك بينهما.

جون ليجويزامو وستيفن سيغال

نشبت خلافات بين ممثل أفلام الحركة، ستيفن سيغال، وبين الممثل الأميركي، جون ليجويزامو، خلال تصوير فيلم “Executive Decision”، عام 1996، وذلك بعد أن سخر ليجويزامو من جملة سيغال أن كل ما يقوله هو قانون يجب أن يُنفذ، وبسبب رد الفعل الساخر هذا؛ فقد سيغال أعصابه وسدد إلى زميله حركة “أيكيدو” عنيفة جعلته يرتطم بالحائط.

بيل موراي ولوسي لو

في عام 2000، وأثناء تصوير أحد أجزاء الفيلم الشهير “Charlie’s Angels”، انتقد الممثل الأميركي، بيل موراي، الممثلة لوسي لو، وهي إحدى بطلات العمل بجانب كاميرون دياز ودرو باريمور، وأخبرها بأنها تفتقر إلى موهبة التمثيل، وكان رد فعل لو هو تسديد عدد من اللكمات إلى وجه مواري، قبل أن يتقدم أحد الأشخاص لإبعادها عنه.

جاستين بيبر وأورلاندو بلوم

اشتبك الممثل أورلاندو بلوم مع المغني الكندي، جاستين بيبر، أثناء وجوده بصحبة الممثل الأميركي، ليوناردو دي كابريو، في مطعم بمدينة إيبيزا، جراء تلفظ بيبر بلفظ مسيء، وبدأ الاشتباك بين بيبر وبلوم، واضطر رجال الأمن لفض التشابك بينهما مرتين.

ريتشارد جير وسيلفستر ستالون

اشتبك النجمان ريتشارد جير وسيلفستر ستالون، عدة مرات سوياً: المرة الأولى خلال تصوير فيلم “Lords of Flatbush”، عام 1974، بعد أن أسقط جير الخردل على سروال ستالون عمداً، واستمرت المناوشات بينهما، وانتهت بطرد جير من الفيلم، ومرة ثانية كشفها المغني السير إلتون جون كانت بسبب الأميرة الراحلة ديانا؛ لأن الاثنين كانا من أشد المعجبين بالأميرة، وخلال حفل عشاء جمع بينهما أبدى جير اهتماماً واضحاً بالأميرة، في الوقت الذي حضر فيه ستالون الحفل، بهدف الارتباط بالأميرة، وخلال حفل العشاء اشتبك الاثنان بالأيدي، واضطر جون إلى التفريق بينهما.

جورج كلوني وديفيد أو راسل

عام 1999، وأثناء تصوير فيلم “Three Kings”، نشب عراك بالأيدي بين النجم الشهير جورج كلوني، والمخرج السينمائي ديفيد أو راسل، بسبب إضافات كلوني إلى النص، وأيضاً نسيانه بعض سطور دوره.

دريك وكريس براون

نشب عراك كبير بين المغنيين: دريك وكريس براون، بسبب رفض الأخير زجاجة من المشروب، أرسلها إليه دريك، وبعدها أرسل براون إلى دريك رسالة سيئة، وملحوظة مسيئة متعلقة بالمغنية ريهانا، وبعدها بدأ الاشتباك بينهما بالأيدي.

توم كروز وروب لوي

في عام 1983، اشتبك الممثلان: توم كروز، وروب لوي، أثناء تصوير فيلم “The Outsiders”، خلال تصوير مشهد شجار داخل الفيلم، وبدأ لوي يضرب كروز على وجهه، واضطر الحاضرون إلى فض الاشتباك بينهما.

باريس هيلتون وشانا موكلر

في عام 2006، وجدت عارضة الأزياء الأميركية، شانا موكلر، في ملهى ليلي، كانت موجودة به باريس هيلتون، وحدث تشابك بالأيدي بينهما، بعد أن سددت شانا ضربة قوية إلى فك باريس.