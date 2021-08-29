مشاهدات بالملايين.. “لايف ستايلز ستوديوز” تحتفل بالنجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتوالى نجاحات شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مع تحقيق الشركة نموًا مبهرًا على كافة الأصعدة بدءًا من نسب المشاهدة عبر مختلف المنصات الإجتماعية الخاصة بها وصولاً إلى إنتاجات فنية مكثفة وصلت الى 166 عملاً غنائيًا مصورًا لنخبة من النجوم العرب.

وحققت “لايف ستايلز ستوديوز” نجاحًا كبيرًا على صعيد الأرقام حيث تخطت القناة الرسمية للشركة بموقع “يوتيوب” حاجز الـ450 مليون مشاهدة، وذلك بعد تخطيها مؤخرًا حاجز المليون مشترك.

وفي هذه المناسبة، كتبت صفحة الشركة الرسمية بموقع “إنستغرام”: “تخطت قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب حاجز 450 مليون مشاهدة. ونواصل المسيرة. شكراً على محبتكم”.

ويأتي هذا النجاح الكبير الذي تحصده “لايف ستايلز ستويديوز” مستحقًا، لشركة الإنتاج الرائدة في عالم صناعة الموسيقى، بعد أن أثبتت في الأعوام الأخيرة الماضية أنها الشركة الأولى إنتاجياً في الوطن العربي نظرًا لعدد الأعمال التي انتجتها والأسماء التي تعاقدت معها وتميُز الأعمال التي نفذتها حتى اليوم.

نفيد بالذكر أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تستعد لطرح عدد ضخم من الأعمال الغنائية المصورة خلال الفترة المقبلة.