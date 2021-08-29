شاكيرا تنشر صوراً لها مع أبنائها في دروس ركوب الأمواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتقلت المغنية العالمية “شاكيرا” إلى إنستغرام لمشاركة صور لها مع ابنيها أثناء الاستمتاع بيوم من ركوب الأمواج.

قدمت “شاكيرا”، 44 عامًا، لمحبيها لمحة نادرة عن الحياة الصيفية مع أبنائها،حيث نشرت صورة جديدة لها ولأولادها “ساشا”، 6 أعوام و”ميلانو” 8 أعوام، أثناء استمتاعها بيوم ركوب الأمواج في ويف جاردن في 28 أغسطس، حسب موقع “Hollywood Life”.

وفي تعليق على الصورة كتبت شاكيرا: “خمنوا من أحضرت إلى ويف جاردن”، والتي قوبلت بالكثير من الردود.

كتب أحد المتابعين، مشيرًا إلى الأولاد: “إنهم يكبرون جدًا”. وكتبت أخرى برمز تعبيري على شكل قلب: “أنتِ أفضل أم على الإطلاق”. وشاركهم الثالث: “أجمل ثلاثة أشخاص على وجه الأرض”، بينما أطلق عليهم الرابع: “لطيفون جدًا.

وبالإضافة إلى الصورة الأولى، شاركت “شاكيرا” أيضًا صورة ثانية تظهر فيها وهي تعانق أحد أبنائها في الماء بالإضافة إلى صور قصصية على إنستغرام تظهر أبنائها وهم يلعبون على ألواح التزلج على الماء.

وكانت صور “شاكيرا” مفاجأة بعض الشيء بالنظر إليها وشريكها “جيرارد بيكيه”، حيث يحرصان على عدم إظهار أولادهما علنًا كثيرًا.

مرة أخرى في يونيو، شاركت “شاكيرا” صورة لـ “ساشا”، مع أصدقائه ومعلميه “كاي” و”هانز” بعد أول درس له في ركوب الأمواج وبدا سعيدًا قدر الإمكان. كانوا جميعًا يرفعون إشارات اليد حيث علَّقوا أمام الكاميرا أثناء الجلوس.