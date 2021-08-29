شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر أغنية "ياساتر" لـ دياب وطرح البرومو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح اليوم الأحد المطرب دياب برومو أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "يا ساتر" وهى أولى الأغنيات التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة بتوقيع المنتج وليد منصور الذى تعاقد معه لمدة عامين على تقديم عدة أعمال فنية، سواء في المجال الغنائى أو التليفزيونى، ونشر دياب بوستر الأغنية الذى ظهر من خلالها بلوك مختلف.





كما تعاقد وليد منصور مع دياب على المشاركة في فيلم "كوزمو"، والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، وسيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، أبرزهم: خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.

على جانب آخر يشارك الفنان دياب خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "السرب" والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما طرح دياب، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتى انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبُعد عن الضغوط والمشكلات .