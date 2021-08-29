شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر مع مساعدتها: بقالها واقفة فى ضهرى كدا أكتر من 30 سنة وبقينا أخوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة برفقة المساعدة الخاصة لها وتدعى سامية، وذلك عبر حسابها الموثق على إنستجرام، وعلقت عليها:" دى سامية.. بقالها واقفة فى ضهرى كدا أكتر من 30 سنة.. تسند وتساعد وتواسى.. وبنتخانق برضه ساعات.. بقينا اخوات.. متحرمش منك أبدًا ياسامية".

وظهرت الفنانة سوسن بدر في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وهى مبتسمة وظهرت السيدة التي معها تنظر لجهة أخرى بعيدًا عن الكاميرا.



سوسن بدر

في سياق آخر، انضمت الفنانتان سوسن بدر وهالة فاخر إلى أبطال فيلم "فى القلب" مع خالد سليم ونسرين طافش، والذى انطلق تصوير مشاهده الأولى أمس الأحد فى الديكور الخاص بالعمل، ويتولى إخراجه مرقس عادل، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ، وعادل مرسى.





والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، حيث يشارك الفنانة نسرين طافش لأول مرة فى عمل فنى سينمائى، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار إجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.

من ناحية أخرى تواصل سوسن بدر تصوير مشاهدها بشكل مكثف فى مسلسل "السيدة زينب"، مع المخرج محمد النقلى، فى نزلة السمان بمدينة الإنتاج الإعلامى، والعمل يشارك فى بطولته محمود عبدالمغنى، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

بينما الفنانة هالة فاخر تواصل تصوير مشاهدها فى فيلم "أولاد زهرة"، مع الفنان مصطفى أبو سريع، وداليا مصطفى، ونضال الشافعى، جمال فؤاد، شريف الغريب، من إخراج معتز حسام.