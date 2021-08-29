شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاتب المسرحي" عنوان الدورة الـ 14 بالمهرجان القومي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار المهرجان القومي للمسرح المصري "الكاتب المسرحي" عنوانًا لدورته الرابعة عشرة التي ستقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل ، تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، ويظهر علي أفيش الدورة الجديدة الكاتب المصري الفرعوني القديم، وهو من تصميم الفنان مصطفي عوض.



المهرجان القومي للمسرح المصري الافيش

وعن اختيار هذه الدورة من المهرجان لتحمل اسم الكاتب المسرحي المصري، قال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن الدورة الجديدة من المهرجان والتي تحمل اسم الكاتب المسرحي المصري، لا تقام على مستوى العروض فقط، لأن ذلك شيئا يصعب تحقيقه، ولكنها ستقام على مستوى الجانب النظري والفكري، من خلال الندوات التي تقام خلال الفعاليات والتي ستتناول كل ما يخص عنصر التأليف حتى ما قبل 150 سنة مسرح، مضيفا أن المؤلف مظلوم كثيرا رغم أنه في أزهى عصور المسرح كان المؤلف هو النجم والبطل، أما الآن فقد صار المؤلف على الهامش والنصوص يتم الاعتداء عليها دون الرجوع لمؤلفيها وكُتابها، لذا نحاول أن نرد للمؤلف حقه ونستعيد قيمته الفعلية التى تعلى من شأن الحركة المسرحية، فى محاولة للإجابة عن السؤال المثار منذ سنوات: هل نعانى أزمة مؤلف وأزمة نصوص؟



المهرجان القومي للمسرح المصري

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كانت قد أعلنت مؤخرا عن تكريم اسم النجمين الراحلين "سمير غانم" و"دلال عبد العزيز" ، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الحالي .