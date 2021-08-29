شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد مصطفى متولى.. كيف تسبب فى كسر أنف أحمد راتب بـ"بخيت وعديلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فنان متنوع لديه موهبة كبيرة ظهرت للجميع منذ ظهوره الفني، هو الفنان الراحل مصطفى متولى، الذى يحل اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس ذكرى ميلاده، عمل متولى مع معظم فنانين ونجوم جيله وكان دائمًا يترك بصمته فى كل دور يقدمه، كما برع فى تقديم أدوار الشر الذى حصره فيها المخرجون لفترة.

عرف عن متولى حبه للحياة والتفاؤل الدائم حيث كان يقول عنه عادل إمام الذى كان الصديق المقرب له منذ بداياته أنه كان يكره اليأس والتشاؤم ، كان أغلب أعماله مع الفنان الكبير عادل إمام وتزوج أخته وأنجب منها ثلاثة أولاد، وكانت آخر أعماله أيضًا أمام عادل إمام فى مسرحية بودى جارد والذى وافته المنية بعد تقديم العرض بساعات قليلة، وجاءت المفاجأة أن عادل إمام رفض توقف المسرحية وقال جملته إن المسرح لا يعوقه إلا القبر ولكن ما ذنب المشاهدين الذين أتوا ليشاهدوا المسرحية وتم تبديل مصطفي متولى فى اليوم التالى بالفنان محمد أبو داود وتعد تلك الليلة هى أصعب الليالي التى مرت على عادل إمام وأسرته وكذلك أسرة المسرحية.

ويحكى أن مصطفى متولى تسبب فى كسر أنف الفنان الراحل أحمد راتب، حيث كشفت ابنة راتب فى أحد اللقاءات أن أثناء تصوير فيلم بخيت وعديله ضرب مصطفى متولى أحمد راتب بالبوكس فى أنفه وكان ذلك ضمن أحداث الفيلم وفور انتهاء المشهد ذهب للمستشفى بصحبة عادل إمام وطلب عادل إمام أكبر دكتور تجميل حتى لا يترك الكسر أثرًا فى وجه راتب.