شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقي بـ"العكاز" على المسرح.. ويعلق "الحمد الله".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفنان شريف دسوقي مؤخرًا لاستكمال أعماله الفنية، بعد بتر قدمه، وكان أول عمل يشارك فيه دسوقي بعد إجرائه العملية مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى"، وكشف شريف عن صورة له وهو يقف علي "عكاز" على خشبة المسرح معلقا عليها بكلة واحدة تخلص فترة المرض التي تعرض لها وهي: "الحمد الله" .



شريف دسوقي



شريف دسوقي

وكان قد أعرب الفنان شريف دسوقى، عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" بطولة الفنان يحيى الفخرانى وإياد نصار ومحمد الشرنوبى ومن إخراج مجدى الهوارى.

وقال شريف في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه بذل مجهودًا كبيرًا من خلال بروفات المسرحية التي أعادته إلى العمل الفني بعد وعكته الصحية التي مر بها مؤخرًا مشيرًا إلى أن العرض يلائم كل الأسرة المصرية وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وأضاف أن المخرج مجدى الهوارى عرض عليه المسرحية أثناء تعرضه للأزمة الصحية ولكنه وافق على الفور ووجد دافعًا قويًا من أبطال العمل منهم الفنان يحيى الفخرانى.

مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى على خشبة المسرح القومى مع المخرج الراحل محسن حلمى وإنتاج البيت الفنى للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

كان آخر ظهور للفنان شريف دسوقى أثناء تواجده فى أكاديمية الفنون على هامش لقائه بطلاب معهد الفنون الشعبية بعد أزمته الصحية الأخيرة، وقال إنه مهما حدث له من ظروف إلا أنه حريص على صلته بطلاب المعهد الذى يلقى لهم محاضرات من 4 سنوات عن فن الحكى.

وقال دسوقى: "أوجه الشكر للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون على دعمه لى ولغيرى من الفنانين، ولا أحد يعرف قيمته غير لما يترك النقابة، وكتر خيره على المجهود الكبير الذى يفعله.