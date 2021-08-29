كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 02:46 مساءً - احتفلت الفنانة ” كندة علوش ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعيد ميلاد والدتها .
حيث نشرت كندة علوش مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها والتي ظهرت أيضا في إحداهن إبنتها ” حياة ” من زوجها الفنان ” عمرو يوسف ” في أحدث ظهور لها .
وكتبت كندة علوش في تعليقها على الصور في معايدتها لوالدتها : ” مامي حبيبتي كل سنة وأنت حبيبة قلبي .. أحلا أم وأحلا رفيقة وأحلا تيتة لحيوة .. الله يخليلي ياكي ياروحي ولا يحرمني منك ويسعد قلبك على طول ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. أحدث ظهور ل ” حياة ” إبنة عمرو يوسف وكندة علوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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