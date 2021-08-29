بالصورة .. أحدث ظهور ل ” حياة ” إبنة عمرو يوسف وكندة علوش

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 02:46 مساءً - احتفلت الفنانة ” كندة علوش ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعيد ميلاد والدتها .

حيث نشرت كندة علوش مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها والتي ظهرت أيضا في إحداهن إبنتها ” حياة ” من زوجها الفنان ” عمرو يوسف ” في أحدث ظهور لها .

وكتبت كندة علوش في تعليقها على الصور في معايدتها لوالدتها : ” مامي حبيبتي كل سنة وأنت حبيبة قلبي .. أحلا أم وأحلا رفيقة وأحلا تيتة لحيوة .. الله يخليلي ياكي ياروحي ولا يحرمني منك ويسعد قلبك على طول ” .