“كأنها شقيقتها”.. والدة دانييلا رحمة​ تخطف الأنظار بجمالها وبمظهرها الشبابى – تعرفّوا إليها!

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 02:46 مساءً - إحتفلت الممثلة ​“دانييلا رحمة​” بيوم ميلاد والدتها “ناهيا” من خلال صورة تجمعها بها نشرتها عبر تطبيق “إنستجرام“، وكانت الأخيرة محط إهتمام الجمهور لجمالها وأناقتها ومظهرها الشبابي والشبه الكبير بينها وبين ابنتها.

ولفتت والدة الممثلة اللبنانية الأنظار بجمالها وملامحها القريبة إلى حدّ كبير من ملامح دانييلا، وأشادوا بعنايتها بنفسها وبأناقتها فبدت كشقيقة لها وليس كوالدتها، ما دفع البعض للتغزل بها وبأنها تفوق ابنتها جاذبية.

وعلّقت دانييلا على الصورة بكلمات مؤثرة غلّفتها بحديث عن “البعاد”: “الصورة المفضلة لدي لنا، عيد ميلاد سعيد أمي، اشتقت لك كثيراً .. وأطوق لرؤيتك لنقضي أوقاتاً لا تنتهي معاً.. سآتي قريباً لأكون بين يديك، أحبك”.

تفاعل الجمهور بشكلٍ واسع مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف، وانقسمت التعليقات بين من رأى شبهاً كبيراً بين الفنانة دانييلا رحمة ووالدتها وبين آخرين اعتبروا ان ملامحها أقرب لوالدها.

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من ناحية أخري، هنأت الفنانة ” ​دانييلا رحمة “​ شقيقتها الصغري بمناسبة يوم ميلادها، من خلال صورة تجمعها بها نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام” ووجهت لها رسالة من القلب.

وعلّقت رحمة على الصورة: “تأخرت قليلاً.. عيد ميلاد سعيد، أتمنى لو استطعنا الإحتفال سوياً. لقد مرّ وقت طويل، لا أستطيع أن أنتظر حتى أراك. لا أستطيع أن أنتظر حتى تعود الحياة كما كانت حتى أستطيع أن أزوركم كل شهر. أتمنى لو أستطيع أن أرد لك نصف ما قدمته لي. هذه واحدة من أحلى صور لنا من الأيام التي كنا نستطيع أن نرى بعضنا البعض دائماً”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة التي لفتت الأنظار كثيراً؛ بسبب الرسالة المؤثرة تارةً والشبه الكبير بينهما تارةً أخرى، وحصدت الصورة إعجاب أكثر من 57 ألف شخص.

وشاركت دانييلا رحمة في الموسم الرمضاني الماضي 2021 بـ “مسلسل للموت“، وهو من إنتاج شركة “إيغل فيلمز” للمنتج جمال سنان، وقامت ببطولته إلي جانب: ماغي بو غصن، باسم مغنية، خالد القيش، محمد الأحمد، أحمد الزين، فادي أبي سمرا، وسام صباغ وكارول عبود.

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