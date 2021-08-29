كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 02:46 مساءً - احتفل المطرب الشعبي ” سعد الصغير ” بعيد ميلاد زوجته الجديدة الفنانة ” برلنتي عامر ” في حفل أقيم في أحد أماكن السهر بالقاهرة .
ونشرت برلنتي عامر صورا عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري من الحفل وأثناء تلقيها هدية عيد ميلادها من زوجها سعد الصغير والتي كانت عبارة عن 3 أطقم ألماظ وطقم ذهب فيرذاتشي .
كما ظهر سعد الصغير في مقطع فيديو وهو يرقص مع زوجته برلنتي على أنغام أغنيات ” شطبنا ” لرامي صبري و ” صعبة ” لتامر حسني .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. سعد الصغير يحتفل بعيد ميلاد زوجته ” برلنتي ” ب 3 أطقم من الألماظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.