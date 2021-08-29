شاهد .. سعد الصغير يحتفل بعيد ميلاد زوجته ” برلنتي ” ب 3 أطقم من الألماظ

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 02:46 مساءً - احتفل المطرب الشعبي ” سعد الصغير ” بعيد ميلاد زوجته الجديدة الفنانة ” برلنتي عامر ” في حفل أقيم في أحد أماكن السهر بالقاهرة .

ونشرت برلنتي عامر صورا عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري من الحفل وأثناء تلقيها هدية عيد ميلادها من زوجها سعد الصغير والتي كانت عبارة عن 3 أطقم ألماظ وطقم ذهب فيرذاتشي .

كما ظهر سعد الصغير في مقطع فيديو وهو يرقص مع زوجته برلنتي على أنغام أغنيات ” شطبنا ” لرامي صبري و ” صعبة ” لتامر حسني .