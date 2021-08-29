من بطلات مسلسل “الحاج متولي” عثرت على والدتها مقتولة.. وفرحها تحول إلى فضيحة.. لن تتوقعوا من تكون.. فكروا جيداً ثم شاهدوا صورها

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 02:46 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لممثلة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة عايدة غنيم التى نجحت في جذب الإنتباه لها بشكلٍ كبير، من خلال دور “سعدية” في مسلسل عائلة الحاج متولي، حيث حققت شهرة واسعة من خلال موهبتها وملامحها الهادئة الجميلة وخفة ظلها، واستطاعت أن تحظى بإعجاب الكثير من الجمهور رغم أدوارها الصغيرة.

مسلسل عائلة الحاج متولي – (2001)

بدأت الفنانة عايدة غنيم نشاطها الفنى فى نهاية فترة التسعينيات ونالت شهرتها بدورها فى مسلسل “عائلة الحاج متولى” عام 2001 حيث قامت بدور سعدية إبنة نعمة الله (غادة عبد الرازق) الزوجة الثانية للحاج متولى.

عشقت الفنانة عايدة غنيم الفن منذ نعومة أظافرها، والتحقت بمعهد البالية، وشاركت في صغرها بفوازير “عمو فؤاد” للأطفال، ومنها المشاركة في الأعمال الاستعراضية والفنون الشعبية مع فرقة الفنان حسن عفيفي، ومنها مسرحيات «حب في التخشيبة، وحمرى جمرى، ورقص الديوك».

اكتشفها المخرج سمير العصفوري، وساعدها في تقديمها كوجه جديد في مسرحية “ألا بندا”، بطولة الفنانين محمد هنيدي وعلاء ولي الدين، وكانت بمثابة انطلاقتها الفنّية بعد انسحاب الفنانة المعتزلة منى عبد الغني، وساندها محمد هنيدى وعلاء ولى الدين في دورها الشهير «موني».

وشاركت “عايدة غنيم”، بطولة مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وذلك بناءً على اختيار الفنان الكبير نور الشريف لها، عندما طلب لأول مرة التحدث فانتابها الضحك فقرر مشاركتها في المسلسل في دور «سعدية»، وبعدها في مسلسل «حديث الصباح والمساء» وتألقت في أدوارها فيهما، وأصبحت إحدى النجوم المتألقات خلال تلك الفترة.

رحيل والدتها المأساوي

وفي حادثة بشـعة، تعرضت والدة الفنانة الشابة عايدة غنيم للقـتل ذبـحاً على يد شخصين من سكان العقار الذي تسكن فيه.

الفنانة عايدة اكتشفت الواقعة بعدما اتجهت بعد عملها في مسرحية بهلوان في الحديقة الدولية إلى شقة والدتها، وطرقت الباب عـ ـدة مـ رات دون استجابة منها وقامت بالاتصال بها فسمعت رنات التليفون من داخل الشقة وعدم رد والدتها فقامت بكسر باب الشقة فوجدت والدتها جثـة وسط بركة من الد ماء.

فقامت على الفور بابلاغ الشرطة وحررت المحضر رقم 7513 إدارى النزهة وتم نقل الجـثة إلى مشر حة زينهم تحت تصرف النيابة العامة وبالانتقال والفحص والمعاينة تبينت إصابـتها بعده طعنات واختـفاء المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها المجنى عليها .

وتمكنت المباحث من القبض المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، فاعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وتم التحفظ عليهما.

تحول فرحها إلى فضيحة بعد أيام

وتعرضت عايدة للصدمة الثانية بعد أيام من زواجها، وتسببت في فضـ ـيحة لزوجها، بعد أن خرجت الزوجة الأولى للسيناريت الشهير “أحمد عاشور” عن صمتها وكشفت إن زوجها لم يطلقها حتى الآن ولم يتكفل بنفقات أطفاله ومصروفات المنزل.

وردت الفنانة العروس على تلك الاتهامات، وقالت “لم أتصور أن أتعرض لمثل هذا الهجوم والشتيمة والإهانات ومن أشخاص لا أعرفهم »، وتساءلت لماذا؟، .. وأجابت على سؤالها بأنها تزوجت من إنسان أحببته وأحبنى وفقًا لسنة الله ورسوله؛ فهل هذا حرام؟”… وطالبت الفنانة عايدة غنيم أن يتم مراعاة حياتها الخاصة، وعدم اتهامها بأي اتهـامات باطلة.

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