فيديو.. الجزائرية نوميديا لزول تخطف الأنظار في أول تجربة درامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استطاعت المغنية وعارضة الأزياء الجزائرية "نوميدا لزول" خطف أنظار الجماهير، في تجربتها الدرامية الأولي بمسلسل "باب اللوح".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مشاهد تبرز موهبة "نوميديا لزول" في مجال التمثيل، مشيدين بقدرتها على التوحد مع الشخصية، وإظهار انفعالات حقيقية.



مسلسل "باب اللوح" يناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ حيث يبحث في مسبباتها ويتعمق في تبعاتها الاقتصادية والنفسية.





المسلسل الجزائري من إخراج نصر الدين السهيلي، وتأليف نصر الدين السهيلي، أما الإنتاج فهو لأيمن جوادي.

ويشارك في بطولته ألمع النجوم الجزائرية المعروفة في الجزائر ومنهم عبدالقادر جريو، ويوسف سحايري، ومصطفي لعريبي، ومليكة بلباي، وسهيلة المعلم، ومحمد حساني، وأحمد مداح.

يذكر أن أن نوميديا لزول من مواليد 10 فبراير 1996، وبدأت شهرتها عام 2021 بعد مشاركتها في برنامج "ألحان وشباب" وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية منها "تيليسكوب، وحلم براءة، وشيش أتحداك".