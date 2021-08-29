شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمرو يوسف أثناء تصوير مشاهد الأكشن فى "وعد إبليس" برمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان عمرو يوسف بإصابة طفيفة، خلال تصوير أحد مشاهد "المطاردة" فى ميدان رمسيس، وذلك ضمن أحداث مسلسله "وعد إبليس"، حي سقط على الأرض أثناء تصوير مشهد يجرى فيه مسرعًا، وأصيب بجرح فى قدمه، قبل أن يعود لاستكمال تصوير مشاهده بعد تعافيه.

وانتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير 3 حلقات من مسلسله الجديد "وعد إبليس"، حيث من المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

مسلسل "وعد ابليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للأسم الجديد، ويجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.

يذكر أن عمرو يوسف قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "وعد إبليس" إخراج كولين تيج، ويعيده هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، بعد بطولة مسلسل "طايع" وكان مفترضا العودة بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" العام الماضى، وتوقف المشروع أيضا.

يذكر أن كولين تيج قدم مؤخرا مسلسل سعودي بعنوان "رشاش"، تأليف تونى جوردن، وكتب العمل دراميًا الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامى، وشارك في بطولته يعقوب الفرحان، نايف الظفيري، حكيم جمعة.