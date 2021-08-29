باسل خياط.. بدأ التمثيل في الثامنة ولهذا السبب انفصل عن هند صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 29 أغسطس 1977 ولد الفنان السوري باسل خياط، في حي بغداد بالعاصمة السورية دمشق ويحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 44.

وحقق باسل نجاحات في الدراما المصرية والسورية والعربية وأصبح واحدا من أكثر الفنانين تواجدا على الساحة الفنية

في ذكرى ميلاده، نرصد لكم 10 معلومات عن الفنان باسل خياط

- كان في الثامنة من عمره عندما شارك في مسرح الأطفال، ولفت الأنظار بقوة له، مما جعل المقربين ينصحونه باحتراف التمثيل

- تم رفضه في اختبارات القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية في المرة الأولى، وكان من أعضاء اللجنة التي رفضته الفنان غسان مسعود، وهي اللجنة نفسها التي عادت وقبلته في العام التالي

- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه ليعمل بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية السورية، وكانت انطلاقته الفعلية عام 2000 من خلال مسلسل "أسرار المدينة".

- كان من ضمن دفعته في معهد الفنون المسرحية، الفنان قصي خولي، و الفنانة سلافة معمار والفنانة رغدة شعراني

- شارك في بطولة فيلم "باب الشمس" والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي في عام 2004، والفيلم من إخراج يسرى نصر الله، ولعب باسل به دور " خليل" الذي يحكي للمناضل الفلسطيني يونس قصة حبه بابنة قريته نهيلة

- ربطته علاقة حب لفترة مع الفنانة التونسية هند صبري لكنها لم تكلل بالزواج، وقال في برنامج " فحص شامل" مع راغدة شلهوب على قناة الحياة أنه انفصل عن هند صبري بسبب الغيرة، وقال إن هند حتى الآن صديقته، مشيرا إلى أن خطوبته لهند صبري ظلت مدة عامين ونصف

- متزوج من ناهد زيدان ولديه منها ابن أطلق عليه شمس الدين، وقال باسل خياط في برنامج "الليلة دي" أنه يحب أن يدبر المقالب لزوجته مشيرا إلى أنه أكثر من مرة قام بإرتداء ملابسها والباروكة الخاص بها لإضحاكها.

- حصل على جائزة الميوريكس دور كأفضل ممثل عربي عن دور "عادل" في مسلسل عشق النساء عام 2015

- رزق بطفلة أطلق عليها اسم "إيزابيل" عام 2018

_ كان آخر أعماله مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا، وعرض في رمضان الماضي.