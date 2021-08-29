قبل عرضه.. مؤلف أغنية "النوايا" يكشف كواليس تقديمها في فيلم "ماكو"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"النوايا قصاد مرايا عاكسة شر ملهوش نهاية، والقلوب خفاياه" بتلك الكلمات يقدم مطرب المهرجانات مسلم بمشاركة المطربة مي مصطفى، والمؤلف والملحن مصطفى شكري أغنية بعنوان "النوايا"، في فيلم "ماكو" المقرر طرحه في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 1 سبتمبر.

المؤلف والملحن مصطفى شكري في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن كواليس تقديم الأغنية، وقال: "منذ عدة أسابيع تواصلت معي الشركة المنتجة لتقديم أغنية الفيلم، وبعد مشاهدته والتعرف على طبيعة المشاهد الذي تقدم به داخل الأحداث، بدأت العمل عليها".

وتابع "كتابة الكلمات ووضع اللحن تمت في يوم واحد وكذلك التوزيع الموسيقي الذي وضعه الموزع الموسيقي أحمد أمين، وخلال 48 ساعة كانت الأغنية جاهزة، وقمت بترشيح المطرب مسلم والمطربة مي مصطفى للمشاركة في الغناء، إذ سبق وشارك معي المطرب في تقديم أغنية مسلسل "موسى" أيضا.

فيلم "ماكو" مستوحى من أحداث غرق العبارة "سالم إكسبريس" عام 1991، ومن بطولة نيقولا معوض، بسمة، ناهد السباعي، خالد ‏أنور، سارة ‏الشامي ‏والتركي مراد يلدريم وغيرهم، و من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.