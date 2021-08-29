بالصور| أحمد زاهر يحتفل بتكريم ابنته "منى" من المركز الكاثوليكي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان أحمد زاهر، بتكريم ابنته "منى" من المركز الكاثوليكي للسينما، بعد نجاح دورها في مسلسل "ليه لأ 2".

ونشر "زاهر" مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، من حفل تكريم نجوم وصناع المسلسل، بحضور الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما.

وكتب: "مبروك يا منمونتي يا قمر على أول جايزة في حياتك، وعلى دور سلمى في مسلسل ليه لأ، ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح في حياتك يا روح قلب أبوكي".

وتابع: "شكرا المركز الكاثوليكي، شكرا لكل من شارك في مسلسل ليه لأ، وشكرا ملوكتي على اهتمامك ورعايتك لأختك".

مسلسل "ليه لأ 2" بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، دنيا ماهر، مراد مكرم، سارة عبدالرحمن، تامر نبيل، ريم حجاب، ومن إخراج مريم أبو عوف.