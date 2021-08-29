بعد ظهورها بالهوت شورت.. ما هو موقف نقابة الموسيقيين من حفل هيفاء وهبي بالساحل؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد 4 سنوات من أزمة ظهور الفنانة هيفاء وهبي بالهوت شورت في الحفل الذي أقيم في الجامعة الأمريكية، أثارت المطربة اللبنانية الجدل مرة اخرى عقب الحفل الذي أحيته الخميس الماضي في العلمين الجديدة، بعد ظهورها للمرة الثانية وهي ترتدي الهوت شورت.

المايسترو محمد ابو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "على مستوى الإجراءات الحفل أقيم بعد الحصول على التصريح اللازم، وفيما يخص هيفاء وهبي، ما يتم عادة هو النظر في ذلك حالة تقديم شكوى، وهو ما لم يحدث".

نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر كان قد قام في نوفمبر 2017 بالإعلان عن توجيه لفت نظر إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد تلقي النقابة شكوى عن ظهورها بالهوت شورت في الحفل الذي أقيم في الجامعة الأمريكية.

هيفاء قامت الخميس الماضي بإحياء الحفل الذي أقيم في شاطئ كريستال بالاس بالعلمين الجديدة، وأثارت الجدل، إذ ظهرت مجددا وهي ترتدي "هوت شورت".

وقالت هيفاء وهبي، خلال الحفل: "أنا فرحانة بوجودي في الساحل، ومصر وناسها عزيزين على قلبي، وتحية لبلدي لبنان اللي هو بقلبي.. من الساحل الشمالي إلى بيروت أنا بحبك".

وطلبت هيفاء خلال الحفل من الفنان أكرم حسني، الصعود على خشبة المسرح، ليُقبلها الأخير أمام الحضور عقب صعوده، ويُغني معها أغنيتهما "لو كنت"، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى 3 فئات، وهي 750 وقوفًا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـvip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.