أمير شاهين يستعيد ذكريات طفولته في فيلم "شيطان من عسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعاد الفنان أمير شاهين، ذكريات فيلم "شيطان من عسل"، ونشر صورة من مشهد له ضمن أحداث العمل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب "أمير": "زمان وأنا صغير من فيلم شيطان من عسل"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

الفيلم عرض عام 1985، وهو من بطولة حسين فهمي، لبلبة، زهرة العلا، سيد زيان، فؤاد خليل، شادية عبدالحميد، وهو من إخراج حسن الصيفي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير شاهين مسلسل "بين السماء والأرض" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد بدير، نورهان، درة، نجلاء بدر، إخراج محمد جمال العدل.